Koşucular, Alanya'nın en güzel noktalarından geçecek - Son Dakika
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Koşucular, Alanya'nın en güzel noktalarından geçecek

29.03.2022 12:39
Koşucular, Alanya'nın en güzel noktalarından geçecek

Her yıl katılımcılara unutulmaz bir yarış deneyimi sunan Merrell Alanya Ultra Trail için heyecan katlanarak artıyor.

Her yıl katılımcılara unutulmaz bir yarış deneyimi sunan Merrell Alanya Ultra Trail için heyecan katlanarak artıyor. Sporculara dört farklı parkurda yarışma deneyimi sunacak organizasyonda koşucular bir kez daha yörüklerin izinde, dört mevsimi yaşayacaklar.

Alanya sahil şeridindeki İskele Meydanı'nda yarışlara başlayacak olan sporcular, muz bahçelerini ve Toroslar'ın tarihi patikalarını geride bıraktıktan sonra Tarihi Alanya Kalesi'nin surlarını kat edecek. Bu noktada daha serin havayı ve kalenin zirvesini görecek olan sporcular, tekrar İskele Meydanı'na ulaşmak için tempolarını artıracaklar. Ultra atletler, bitişten hemen önce Tarihi Alanya Tersanesi'nin içinden de geçecek.

Selçuklu İmparatorluğu, Karamanoğulları ve Alaiye Beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin hepsinde ülkenin en önemli gemi yapım ve tamirat noktalarından biri olan Alanya Tersanesi, koşucuları tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

2 Nisan 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda sporcuların katılabileceği yarışların mesafeleri ise şu şekilde olacak:

Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

Taurus Mountain Marathon (48 km)

Keykubat Mountain Run (28 km)

Alaiye Short Trail (17 km)

YÖRÜKLERİN ROTALARINI HATIRLATAN YARIŞ

Akdeniz Bölgesi yörüklerinin tarihi rotalarını koşuculara deneyimleten Merrell Alanya Ultra Trail; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, T.C. Alanya Kaymakamlığı, T.C. Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan kurumsal destek alacak.

(İHA)

Koşucular, Alanya'nın en güzel noktalarından geçecek

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Kaynak: İHA

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