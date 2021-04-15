Koşucular İzmir Hasta Çocuk Evleri İçin İyilik Peşinde Koştular - Son Dakika

Koşucular İzmir Hasta Çocuk Evleri İçin İyilik Peşinde Koştular

15.04.2021 12:12
Koşucular İzmir Hasta Çocuk Evleri İçin İyilik Peşinde Koştular, System.String[]

2004 yılında kurulan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, İzmir'e gelip kalacak yeri olmayan dar gelirli aileleri çocuklarıyla birlikte tedavileri bitinceye kadar (en az 6 ay ve 1 yıl) hiçbir ücret ödemeden evlerinde konuk ediyor.

Dernek, hasta ve yakınlarına, hijyenik sağlıklı ev ortamı sunuyor. Elektrik, su, doğalgaz, gibi evlerin genel giderleri dernek tarafından karşılanıyor, tüm gıda ihtiyaçları tedarik ediliyor.

Tek gelir kaynağı bağışlar ve yaptıkları çeşitli etkinlikler olan derneğin bu salgın dönemindeki en önemli projesi "Adım Adım İyilik Peşinde Koş" etkinliklerinde yer almak oldu. İlk kez geçen sene Boğaziçi Yüzme Yarışları'nda etkinlik başlatıp, yüzücülerin dernek adına açtıkları bağış kampanyalarıyla isimlerini duyurdular. 2020 yılında sırasıyla Runfire Salt Lake, İstanbul Yarı Maratonu, Eker I Run ve İstanbul Maratonu'nunda dernek adına bağış kampanyaları açıldı.

Bu sene Runatolia Antalya 2021 ile "Adım Adım İyilik Peşinde Koş" sezonunu açan dernek proje sorumluları Yeşim Üstere ve Dilek Aksoy, derneğin bu seneki hedefinin koşu gruplarını oluşturmak olduğunu belirtti. Bu amaçla Dilek Hanım Antalya'ya gittiğini ve koşucularla bizzat tanışıp derneği tanıttığını ifade etti. Oradaki ortamın görülmesinin ve yaşanan duyguların önemini dile getirdi.

Antalya 2021 Koşucuları; BurakÖzgüney, Esma Gerdan, İdris Doruk Bayram, Ömür Bora, Uğur Şenol.

'N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maraton ve Yarı Maraton Koşucuları', Alper Dedeoğlu, Anıl Güçlü, Elif Hatice İlkkurşun, GuljanSoyunova, Selim Erdoğan, Sezai Özkaya, Yarkın Şentürk ve Yeşim Üstere.

Son olarak İzmir'de gerçekleştirilen 'Maratonİzmir'Dernek adına Şansal Bicer katılarak bağış toplama etkinliğine katıldı.

"Çağdaş birey sadece kendinden değil, başka bireylerdende sorumludur" ilkesinde birleşen ve tamamı gönüllü üyelerle çalışmalarını devam ettiren İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği 2021 yılında da Adım Adım İyilik Peşinde Koşmaya, koşmaya gönül vermiş tüm gönüllülerle birlikte devam edecekler.

Koşucular İzmir Hasta Çocuk Evleri İçin İyilik Peşinde Koştular

İstanbul, Doğalgaz, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Koşucular İzmir Hasta Çocuk Evleri İçin İyilik Peşinde Koştular - Son Dakika


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