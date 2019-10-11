Son Dakika Haberleri: 'Koşucular' Nobel aldı!
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'Koşucular' Nobel aldı!

1 saat önce

Türkiye'de büyük bir ilgi gören Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'un yazdığı, Neşe Taluy Yüce'nin Türkçe'ye çevirdiği 'Koşucular' kitabın 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

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Albanda Yayınlarından çıkan kitap, Türkiye'de kısa sürede çok okunanlar listesine girmiş ve büyük bir ilgi görmüştü.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan kitapta; kötülüklerin dünyanın içine is¸ledigˆine inanan ve kötülükten korunmanın tek yolunun yolculuk yapmak ve hareket etmek olduğuna inanan Koşucular'ın, kimler olduğu, bunlardan aramızda kaç kişi kaldığı anlatılıyor.

Nobel'den önce de 2008 Nike Ödülü ve 2018 Man Booker Ödülü alan dünyaca ünlü yazar Olga Tokarczuk, Koşucular için 'Bu kitap, dünya, deneyimlerimizin kakofonisine ve uyumsuzluğuna dünyanın tek bir biçimde bütünleştirilmesinin olanaksızlığına, dünyadaki keşmekeşe, bölünüp yeni şekiller oluşturmasına kars¸ın sadık olmaya çalıs¸ıyor.

Bense onun kenarda kalan, anlatılması olanaksız, bulanık alanlarına ve çevrelerine sadığım. Hatalarımı yineliyorum ve bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.' diyor.

Türkiye, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:14 Kaynak: Bültenler
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