Koşukavak: "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım" - Son Dakika

Koşukavak: "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım"

15.12.2020 21:28

Denizlispor'un çiçeği burnundaki teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım" dedi.

Denizlispor'un çiçeği burnundaki teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık 2020 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, antrenman öncesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Koşukavak, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenman öncesi, görevinin zor ve kolay bir iş olmadığını, takımın ise ligde kredi kaybettiğini belirtti. Koşukavak, "Görev zor ve kolay iş yok zaten. Benim buraya kadar gelen kariyerimde hep zor işler vardı ve Allah'ın izniyle yüzümün akıyla çıktım. Şimdi burada bir iş var ve biraz zor. Malum gerçekçi bir şey söylemek gerekir, 6 puan var ve ligin burasına kadar kredi kaybedilmiş. Her geçen hafta ligin boyu kısaldıkça bu kredi anlamında tehditkar bir durum oluşuyor. Bu demek değildir ki geçen sezon ve ondan önceki sezonlara döndüğümüzde Süper Lig'e bunu başaran Rizespor ve Antalyaspor vardı. O zaman 18 takımdı şimdi 21, o zaman 3 düşüyordu şimdi 4 takım" dedi.

"ALANYA TAKIMI BİR ŞEYİ DOĞRU YAPIYOR Kİ BU TAKIM LİDER, NE YAPTIĞINI BULMAK LAZIM"

Koşukavak, oyuncularla ilk gün toplantı yaptığını vurgulayarak, "Yarıdan itibaren daha derinlemesine biri şekilde Alanya maçı hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Alanya takımı bir şeyi doğru yapıyor ki bu takım lider ve ne yaptığını bulmak lazım. Oyuncu kalitesi güçlü bir plan yapısı ve alan kullanımını iyi biliyorlar. Bunları artıya geçiren ve her kazandığı maçta lige karşı coşkuları artıyor. Bu periyotta bir haftada 3 tane maç var. Yeni gelen bir antrenör için kolay bir şey değil. 5 gün antrenman yapacaksınız ve o 3 maçı antrenmansız oynayacaksınız. Risk var mı, var. Dünyada bilinen antrenörlerde bu işlere girdiler. Mesela Klopp, Menz takımını ligde tuttu ve bir anda bilindik oldu. Risk almıyorsanız risk alıyorsunuz ve o zamanda varlığını hissettiremiyorsunuz" diye konuştu.

"DENİZLİSPOR TAKIMININ İÇ SAHADA OLMAMASI BİZE BİR DEZAVANTAJ"

Antrenman öncesinde konuşan Teknik Direktör Koşukavak, "Taraftar tepki gösterebilir ve karşılıksız sever. Bazı skorlarla ve takımın durumundan dolayı o tepkiler gelebilir ve ben onların hepsini haklı buluyorum. Bugün belki maçlar seyircili oynansa aldığı maaştan gelen insanlar var. Bu sektöre nakit akışı sağlıyor. Tuttuğu takımları iyi yerde görmek istedikleri için haklılar. Bence Denizlispor takımının iç sahada olmaması bize bir dezavantaj" ifadelerini kullandı.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/İHA)

Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım
Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım
Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım
Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım
Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım
Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım
Koşukavak: Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım

Yalçın Koşukavak, Denizlispor, Alanya, Kredi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Koşukavak: 'Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Arınç'ın istifası sonrası ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor 'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darbetti Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum
Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı         
21:55
Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı         
21:22
17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti         
21:06
Avrasya Araştırma'dan Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu         
19:50
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
18:52
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler         
15:23
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 22:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koşukavak: "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei