Koşukavak'ın prensleri gençler

TFF 1'inci Lig'de yakaladığı çıkışla ikinci sıraya yerleşen Bursaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, genç oyuncularından vazgeçmedi. 22 yaşındaki oyuncular Emirhan Aydoğan ve Rüştü Hanlı maçların tamamında forma giyerken, deneyimli teknik adam çoğu genç, 23 isme görev verdi.

1'inci Lig'de 4 hafta geride kalırken, Bursaspor, Osmanlıspor galibiyetiyle birlikte puanını 9'a çıkararak haftayı ikinci sırada tamamladı. Üst üste aldığı 3 galibiyetle çıkışa geçen Bursa temsilcisinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak bu sezon tüm maçlarda iki oyuncuya tam süre verdi. Takımın genç oyuncuları 22 yaşındaki isimler Emirhan Aydoğan ve Rüştü Hanlı, ligdeki maçların tamamında forma giydi. Ligde geride kalan haftalarda 23 oyuncunun görev aldığı Bursaspor'da, şans bulan isimlerin çoğunluğu da genç oyunculardan oluştu.

GOLLER DE GENÇLERDEN

Emirhan ve Rüştü'nün ardından en fazla süre alan oyuncular Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş ve Iasmin Latovlevici de performanslarıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki Kubilay, ikişer gol ve asistle yıldızlaşırken; Latovlevici de bir kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Burak Kapacak ise henüz ligde gol atamadı. Genç futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri havalandırmıştı. Yeşil-beyazlılarda Emirhan da 2 kez gol kaydetti. Bursaspor'un ligde attığı 8 golün 5'i, en fazla forma şansı bulan ilk 5 içerisindeki oyunculardan geldi.

5 YABANCI OYNADI

Bursaspor'da teknik patron Koşukavak, ligde 5 yabancı oyuncusuna şans verdi. Yevhen Seleznov, Osmanlıspor karşısında ilk kez süre aldı ve üçüncü golün asistini gerçekleştirdi. Igor da Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başladı, 70 dakika sahada kaldı. Bu isimler dışında; Latovlevici 296 dakika, Jani Atanasov 270 dakika ve Abdullahi Shehu da 241 dakika görev aldı. Bursaspor'un 8 golünden 3'ü ise Shehu, Ramazan Keskin ve Ali Akman'dan geldi.

- Bursa