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Koşukavak: "Oyunun yabancısı olduk"

1 saat önce

Bursaspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Adana Demirspor maçının ardından, "Oyunda 10 dakikada 2-0 geri düştük. Oyunun yabancısı olduk" dedi.

Koşukavak:

Bursaspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Adana Demirspor maçının ardından, "Oyunda 10 dakikada 2-0 geri düştük. Oyunun yabancısı olduk" dedi.


TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Oyunda 10 dakikada 2-0 geri düştük. Deplasmanda 2-0 geri düştükten sonra oyuna konsantre olmak kolay değil. Demorolize olduk. Oyunun yabancısı olduk. İkinci yarı oyuna ortak olabilir miyiz düşündük ama kaybettik. Türk futbolunda değişmesi gereken bazı şeyler varsa kariyeri bitmiş artık işin sonuna gelmiş arkadaşlara maç verirken dikkatli olmak lazım. Zaten başka söylenecek bir şey yok. Herkes bir şeyler söylüyor ama değişen bir şey yok" diye konuştu. - ADANA

Yalçın Koşukavak, Adana Demirspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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