Koşukavak'tan futbolculara pazartesi gününe kadar izin - Son Dakika
Son Dakika Spor Koşukavak'tan futbolculara pazartesi gününe kadar izin - Son Dakika Spor

Koşukavak'tan futbolculara pazartesi gününe kadar izin

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle alınan liglerin ertelenmesi kararının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyunculara pazartesi güne kadar izin verdi.

Koşukavak'tan futbolculara pazartesi gününe kadar izin, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle alınan liglerin ertelenmesi kararının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyunculara pazartesi güne kadar izin verdi.


Açıklamada, pazartesi yapılacak idmana kadar tesislere kimsenin kabul edilmediği, hijyen koşullarına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, takım olarak çok güzel bir hava yakaladıklarını, ancak salgının futbolu da etkisi altına aldığını belirtti.


Bozok, şunları kaydetti:


"Futbolcularımızın sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. Kulüp olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcularımızın hepsi İzmir'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızı en iyi şekilde neticelendirip Süper Lig'e çıkacağız."


Yalçın Koşukavak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:24 

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