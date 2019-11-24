Son Dakika Haberleri: Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısındılar
Son Dakika Güncel Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısındılar - Son Dakika

Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısındılar

6 saat önce

Ümraniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla koşu ve bisiklet yarışı düzenledi.

Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısındılar, System.String[]

Ümraniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla koşu ve bisiklet yarışı düzenledi. Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısınırken, o anlar havadan görüntülendi.

Ümraniye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde ULTIMATE Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışması düzenledi. Her yaştan birçok sporseverin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da bisiklet turuna katılarak, genç sporseverlerle bir araya geldi. Bisiklet turunun ardından başlayan ULTIMATE Ümraniye Koşusu sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Öğretmenler günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Gününde Ümraniye Millet Bahçemizdeyiz, Bu önemli gün vesilesiyle bir etkinlik düzenledik. Her yaştan sporcumuz burada sağ salim koşumuzu tamamlayacağız bu etkinlik vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)

Millet Bahçeleri, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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