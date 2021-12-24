Son dakika haber: KOŞUYOLU AİLESİ GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI ŞAMPİYONU BELLİ OLDU - Son Dakika

KARTAL Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen 'Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Sezonu' şampiyonu belli oldu. Turnuvada ayrıca organ nakli olan ve Ecmo tedavisi gören hastalar da penaltı vuruşu gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, yorucu iş hayatındaki stresten uzaklaştırılmaları ve sporun teşvik edilmesi amacıyla Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 'Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü düzenlendi. Bu yıl gerçekleştirilen Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Sezonu'nda bugün yarı final ve final maçları oynandı. Turnuvada ayrıca organ nakli olan ve koronavirüs sürecinde Ecmo tedavisi gören hastalar da penaltı vuruşları gerçekleştirdi. Kalede ise hastaları sağlıklı günlerine kavuşturan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Mert Özgür vardı. Penaltı vuruşu yapanlara Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali tarafından madalya takıldı. Radyoloji takımı, Kardiyoloji takımını 5-2 yenerek şampiyon olurken, sezonu Kardiyoloji takımı ikinci, memurlar takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

"HER SENE DÜZENLEDİĞİMİZ BU TOPLU AKTİVİTEDE DE BU SENE DE FARKINDALIK OLSUN İSTEDİK"

Etkinliğe katılan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, "Biliyorsunuz son iki senede tüm dünyada ve Türkiye'de pandemi savaşı verilmekte. Koşuyolu olarak Türkiye'nin en büyük kalp ve akciğer nakli yapan merkeziyiz. Son iki yıldır da pandemi sebebiyle kovid savaşında kendimize has bir bölgede büyük bir savaş verdik. Biz akciğer yetmezliğine giren akciğerleri biten hastalarımızı Ecmo denen yapay akciğer cihazına bağlayarak onları hayatta tuttuk ve onları tekrar hayata döndürdük. Her sene düzenlediğimiz bu toplu aktivitede de bu sene de farkındalık olsun istedik. Çünkü hem ülkemizde ve dünyada organ bağışları çok azaldı. İkincisi kovid nedeniyle kayıplar çok arttı. Bu vesileyle bu turnuvamızda organ nakli gerçekleştirdiğimiz hastalarımızla Ecmo tedavisiyle hayata döndürdüğümüz hastalarımızla bir dostluk penaltı atışı yaparak topluma farkındalık uyandırmak istedik. Amacımız tüm sağlıklı bireylerin organ bağışında bulunmaları, ülkemizdeki tüm bireylerin aşılarını yaptırarak sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları. Bunun için de hep birlikte el ele bu amaçlara yürümek dileğiyle" dedi.

"YAKLAŞIK 65 GÜN ECMO İLE TEDAVİ GÖRDÜM. CİĞERLERİM HİÇ ÇALIŞMIYORDU"

Ecmo tedavisi ile hayata dönen Şakir Kemik, "Ben geçen yıl 25 Temmuz'da hastaneye yattım, 28 Aralık'ta çıktım. Yaklaşık 5 buçuk ay hastanede kaldım. 3 buçuk ay ise yoğun bakımda. Ciğerler tamamen iflas ettiği için kovid yüzünden beni Ecmo'ya bağladılar. Beni Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesine transfer ettiler. Yaklaşık 65 gün Ecmo ile tedavi gördüm. Ciğerlerim hiç çalışmıyordu. Yeni doğan bir bebekten daha az kapasitesi olduğunu söylemişlerdi. Hatta bir ara nakil sırasına koymayı düşündüler. Sonra yavaş yavaş iyileşme süreci oldu. Ecmo ile vücudun oksijen açlığı giderildi. Benim buradan özellikle söylemek istediğim aşı konusunda tereddüt eden vatandaşlarımıza kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Benim dönemimde benim yaş grubumda aşı yoktu. Burada Koşuyolu ailesi ile beraber, Ecmo'dan kurtulan ve nakil hastaları ile beraber bir gösteri, halı saha maçı yapacağız. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Penaltı vuruşu gerçekleştiren eski Fenerbahçeli futbolcu Kubilay Toptaş, " Gaziantepspor, Çanakkale Dardanelspor, Vanspor ve Göztepe'de de futbol oynadım. Talihsiz bir hastalığa yakalandım. Akciğer nakli oldum. Sağlığıma kavuştum. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan da mutluyum. Yıllar sonra bir topa vurduk tekrar. Sevinçliyiz" şeklinde konuştu.