Genç adam, kendisini Koşuyolu Köprüsü'nden aşağı bıraktı - Son Dakika

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Koşuyolu Köprüsü intihara sahne oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerini göre; saat 17:00'de bir şahıs Koşuyolu Köprüsü korkuluklarından kendisini E-5 otoyoluna bıraktı. İntihar sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye sevk edilen ve 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu belirlenen yaralının durumunun kritik olduğu ifade edildi.