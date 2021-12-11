Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz? - Son Dakika

Dünyada başta teknoloji ve sanayileşme olmak üzere birçok alanda yenileşme çok hızlı gerçekleşiyor. Yenilenen ve gelişen alanlardan biri de tekstil ve moda. Günümüzde yıl yıl değişen modayla ilgili bazı bilgiler, duyanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor.

SOSYAL MEDYADA SIK PAYLAŞILIYOR

Son günlerde sosyal medyada hakkında sık espri yapılan konulardan biri de kotların üzerindeki küçük cepler. Bu cepler hakkında birçok rivayet olsa da asıl nedeni çok geçmişe dayanıyor.

1890'LARIN MODASIYDI

Bu tarz cepli kotlar, 1890'ların en sık kullanılan ürünlerinin başında geliyordu. Çünkü o dönem herkesin elinde telefon olmaması, saat ihtiyacını beraberinde getiriyordu. Dönemin modacıları saatlerin taşınması için böyle bir yöntem izledi ve kotlara küçük cepler eklemeye başladı.

İLK TASARIMI KORUMA KARARI ALDILAR

Şu anda insanların cep saati kullanmaması, bu tarz pantolonların da tarihe karışması anlamına geliyordu. Ancak üretici firma, hem beğenilmesi hem de ilk modelin orijinalliğinin korunması adına bu tarz kotlar üretmeye devam etti. Böylelikle küçük cepli kotlar günümüze kadar geldi.