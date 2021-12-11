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Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz? - Son Dakika

Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?

11.12.2021 15:59
Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?

Kot pantolonların cebinin hemen üst tarafındaki küçük cebin neden dikildiği merak ediliyordu. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda espri yapılsa da bu durumun asıl nedeni, geçmişte söz konusu cebin saatlik olarak kullanılmasıyla ilişkili.

Dünyada başta teknoloji ve sanayileşme olmak üzere birçok alanda yenileşme çok hızlı gerçekleşiyor. Yenilenen ve gelişen alanlardan biri de tekstil ve moda. Günümüzde yıl yıl değişen modayla ilgili bazı bilgiler, duyanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor.

SOSYAL MEDYADA SIK PAYLAŞILIYOR

Son günlerde sosyal medyada hakkında sık espri yapılan konulardan biri de kotların üzerindeki küçük cepler. Bu cepler hakkında birçok rivayet olsa da asıl nedeni çok geçmişe dayanıyor.

1890'LARIN MODASIYDI

Bu tarz cepli kotlar, 1890'ların en sık kullanılan ürünlerinin başında geliyordu. Çünkü o dönem herkesin elinde telefon olmaması, saat ihtiyacını beraberinde getiriyordu. Dönemin modacıları saatlerin taşınması için böyle bir yöntem izledi ve kotlara küçük cepler eklemeye başladı.

İLK TASARIMI KORUMA KARARI ALDILAR

Şu anda insanların cep saati kullanmaması, bu tarz pantolonların da tarihe karışması anlamına geliyordu. Ancak üretici firma, hem beğenilmesi hem de ilk modelin orijinalliğinin korunması adına bu tarz kotlar üretmeye devam etti. Böylelikle küçük cepli kotlar günümüze kadar geldi.

Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz? - Son Dakika


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