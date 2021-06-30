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Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor - Son Dakika

Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor

30.06.2021 11:31
Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor, System.String[]

Sporculuk döneminde iki kez kota almasına rağmen olimpiyatlarda yarışamamanın üzüntüsünü yaşayan Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, olimpiyat hedefine sporcularıyla ulaşmak istiyor.

Sporculuk döneminde iki kez kota almasına rağmen olimpiyatlarda yarışamamanın üzüntüsünü yaşayan Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, olimpiyat hedefine sporcularıyla ulaşmak istiyor.

14 yaşında evlerinin karşısına buz pisti açılmasıyla short track (sürat pateni) ile tanışan, bir yıl içinde milli takıma seçilerek katıldığı uluslararası yarışmalarla tecrübe kazanan Sultangaliyev, 2010 ve 2014 Kış Olimpiyatları'na katılmak için kota alarak pek çok sporcunun hayalini süsleyen başarıya imza attı.

Kota aldığı ilk olimpiyata Çinli antrenörüyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu katılamayan Sultangaliyev, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'na bir ay kala yüksek rakım için Erzurum'da katıldığı kampta sakatlanarak olimpiyatlara gitme şansını ikinci defa kaçırdı.

Sakatlığının ardından aldığı kararla antrenörlüğe başlayan Sultangaliyev, kariyerine yeni bir başlangıç yaptı ve 7 yıldır Türk patenciler yetiştiriyor.

33 yaşındaki Kazak başantrenör, AA muhabirine, kariyerinde çok sayıda deneyimli yabancı antrenörle çalışma fırsatı bulduğunu, son antrenörü Koreli Jimmy Jang'ın desteğiyle Türk Milli Takımı'nda görev aldığını anlattı.

Sporculuk kariyerinden sonra milli takım antrenörü olmasını "büyük bir şans" olarak değerlendiren Sultangaliyev, "Türk Milli Takımı Başantrenörlüğü"ne giden yolculuğu şöyle aktardı:

"2013 yılında kota kazanmak için dünya kupaları yapıldı. Dünya kupalarında ilk defa Kazakistan Milli Takımı olarak bayrak takımında kota kazandık. Özellikle bayrak takımıyla madalya kazanmakta iddialıydık. Kota kazandıktan sonra Türkiye'ye yüksek rakım antrenmanları için Erzurum'a kampa geldik. Soçi 2014 Olimpiyatları'na bir ay kala kampa gelmiştik. Hız antrenmanı sırasında beklemediğim şekilde düştüm, dizimden sakatlandım. İkinci defa şansımı kaçırdım. Olimpiyatların ardından bir seçim yapmam gerekiyordu. Kendim için zor bir seçimdi. Antrenörlüğe başladım ama takım arkadaşlarım sonrasında dünya şampiyonalarında ilk üç sporcu arasına girecek seviyeye geldi."

Sultangaliyev, bu sırada Türkiye Buz Pateni Federasyonunun antrenör arayışında olduğun belirterek, şöyle devam etti:

"Antrenörümle iletişime geçmişlerdi. Kore'deki en ünlü antrenörlerden olduğu için ona teklif sunuldu. Takımın en iyi sporcusu olduğum için beni antrenör olarak tavsiye etti. Kendi programıyla antrenör olarak görevlendirildim. 2014 yılının ağustos ayında Türkiye Milli Takımı Başantrenörü olarak göreve başladım. Antrenörlük kariyerimin yurt dışında başlaması benim için büyük bir gururdu. Türkiye Buz Pateni Federasyonunda başantrenör olarak 4 yıl görev yaptım, 2017 EYOF yarışında Hazar Karagöl adlı sporcumuz ülkesine gümüş madalya kazandırdı. Sonrasında Avrupa yarışmalarında sporcularımız altın madalyalar getirdi, saniye olarak hızlarını, dayanıklılıklarını geliştirdi."

Sultangaliyev, 2018 yılında federasyon yönetiminin değişikliğinin ardından milli takımdan ayrılarak Erzurum'da özel kulüp çalıştırmaya başladığını anımsatarak, bu yıl mayıs ayından itibaren de tekrar milli takımı çalıştırmaya başladığını kaydetti.

Olimpiyat hedefi

Yeni sezona 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için kota mücadelesiyle başlayacaklarını vurgulayan Sultangaliyev, şunları anlattı:

"Olimpiyata katılıp orada madalya kazanmak hayalimdi. Sporcu olarak olmadı, antrenör olarak sporcularıma madalya kazandırmak istiyorum. Kendim için çok büyük bir hedef olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun tüm hazırlığını yapacağım. Daha önce, kendi sporcu geçmişimde ne yapabildiğimi sporcularıma aktaracak, bu konuda en iyi şekilde eğiteceğim. Olimpiyat kotasını nasıl kazanacakları noktasında, özellikle taktik, teknik olarak geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Takımda 5 olimpik sporcu var. Odaklandığım 5 sporcumuza özel programlarla antrenmanları daha fazla yaptırıyorum. Kota yarışlarına az bir süreç kaldı, bu süreçte özel programlarla sporcuları daha da güçlendirip, ilk yarışımız ekim ayında Çin'de olacak, yarış öncesi Çin'de 15 günlük kamp planlıyorum. Bu kampın ardından yarışlarda ilk 32'ye gireceğimizi iddia ediyorum."

Altyapıyı Avrupa'nın en iyi sporcuları oluşturuyor

Özel kulüp çalıştırdığı dönemlerde önemli sporcular kazandırdığını, bu sporcuların büyük bölümünün milli takım altyapısını oluşturduğunu dile getiren Sultangaliyev, "Türkiye'nin altyapısının Avrupa'da birinci, ikinci sırada olduğunu görebiliyoruz. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor, dolayısıyla Kocaeli kampına B takımı getirdik. Bunun Türkiye Buz Pateni Federasyonu için ilk olduğunu, geniş katılımlı, sporcu sayısı fazla olan bir kamp olduğunu belirtmek istiyorum. Yarışlarda iyi performans göstermesi için A Milli Takımı nasıl disiplinli, profesyonel olarak çalıştırıyorsak, altyapıya da aynı şekilde, profesyonel davranmamız gerekiyor. A takımla beraber bazı çalışmaları yapabildik. İleride de aynı şekilde, böyle bir organizasyonda bulunacağız. Sporculara, özellikle altyapıya faydalı olacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor
Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor
Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor

Olimpiyat, Erzurum, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kota almasına rağmen gidemediği kış olimpiyatlarına sporcularını göndermeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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