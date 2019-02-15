Kota Bitince İnternet Kesilecek Mi?
1 saat önce
Bugün Sözcü Gazetesi ve Sputnik Türkiye'de internetle alakalı çıkan haberler gündemde yerini buldu.
Bugün Sözcü Gazetesi
ve Sputnik Türkiye
'de internetle alakalı çıkan haberler gündemde yerini buldu. Çıkan haberlerde, Türk Telekom
'un BTK'ya bir başvuruda bulduğu ve kabul görmesi halinde kotalı paketlerin 1 Nisan
'dan sonra kota aşım durumda internet kesintisiyle karşılacağı bilgisi yer alıyordu. Haberlerin ardından Türk Telekom'da web sitesinden resmi bir açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:42 Kaynak: Youtube
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