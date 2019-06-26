Son Dakika Haberleri: "Kotaların kaldırılması konusunu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz"
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"Kotaların kaldırılması konusunu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz"

48 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:23 
macaristan, sanayi ve teknoloji bakanı, Ekonomi
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