"Kotaların kaldırılması konusunu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz"
48 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan
ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.
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