Kötekli'deki yeni hatta yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yüzde 80'ini öğrencilerin oluşturduğu Kötekli Mahallesine koyduğu yeni otobüs hattı ile bir ayda 40 bin 200 kişiye taşıma hizmeti sağlandı.



Muğla Büyükşehir Belediyesinin Kötekli Mahallesinde devreye aldığı yeni ulaşım hattı özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeniköy, KYK, Eğitim Fakültesi, Rektörlük, Tıp Fakültesi ve yeni yurtlar bölgesi güzergahlarını kapsayan otobüs hattı taşıma hizmetine başladığı bir aylık süreçte 40 bin 200 kişiye hizmet verdi. Büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yeni güzergah en çok kullanılan otobüs hatlarından biri oldu. 1-57 kodlu otobüslerle taşıma hizmeti verilen yeni hatta 10 dakikada bir ulaşım hizmeti sağlanmaya devam ediliyor. - MUĞLA