Kötekli Gençlik Festivali Gençlik Yürüyüşü ile Başladı - Son Dakika

Kötekli Gençlik Festivali Gençlik Yürüyüşü ile Başladı

Kötekli Gençlik Festivali Gençlik Yürüyüşü ile Başladı
Son Güncelleme: 18.05.2022 08:04

Menteşe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali festival yürüyüşü ile başladı.

Kötekli Mahallesi 315. Sokaktan başlayan yürüyüşte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de gençlerle birlikte yoğurtçu parkındaki etkinlik alanına kadar müzik eşliğinde yürüdüler. Festival kapsamındaki konserler öncesinde gençlere hitap eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının gerçeğe dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bu tarihi günün 103. yıldönümünde, Atamızın kurduğu laik Cumhuriyetimizi ilkelerini, devrimlerini korumak ve yaşatmak adına her zamankinden daha çok çalışmalıyız.Son 2 yıldır tüm dünyada etkili olan pandemi nedeniyle çok zor ve birbirimizden ayrı zamanlar geçirdik. Bizler her zaman sizlerle iç içe olmak adına kültür ve sanat şenlikleri, festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Sevgili gençler; bugün müzikle, dansla, çeşitli etkinliklerle yoğun ülke gündeminden, ekonomik sorunlardan, ders stresinden bir nebze uzaklaşıp hep birlikte eğleneceğiz. Sizleri çok seviyoruz, İyi ki varsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" dedi.

Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Sevgili gençler Muğla'da sadece akademik eğitim değil aynı zamanda sevgiyi, hoşgörüyü ve güler yüzü de benimsiyorsunuz. Ülke olarak zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü umutsuz olmaya hakkımız yok. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ata'mızın da dediği gibi 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine siz gençlerle çıkaracağız.' Yolunuz açık olsun, gelecek çok daha güzel olacak. Hepinizi bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından konser programı kapsamında Mars The Band, Dalarus-Sinyor-Wein, Grup Cıngar ve Oz sahne performanslarını sergilediler. Festivale katılan binlerce genç gece boyunca devam eden konserler ve dans gösterileri ile gönüllerince eğlendiler.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Kötekli Gençlik Festivali Gençlik Yürüyüşü ile Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kötekli Gençlik Festivali Gençlik Yürüyüşü ile Başladı - Son Dakika
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