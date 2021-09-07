"Kötekli Gençlik Merkezi" için meclisten onay çıktı - Son Dakika

Oy birliği ile kabul edilen kararla alt katında kahvesi, üst katında ise misafirhane bulunan binada çamaşırhane, elele butik mağazası, kütüphane ve internet erişimi ile üniversite gençlerine ücretsiz olarak hizmet verilecek.

Başkan Gümüş Sözünü Tutuyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş seçim vaatlerini bir bir yerine getiriyor. 2019 yerel seçimlerinde üniversite öğrencilerine Kötekli Mahallesinde Gençlik Merkezi yapacağına dair söz veren Başkan Gümüş, Kötekli mahallesindeki eski muhtarlık binasının yapılacak bakım – onarım ve tadilatların ardından kısa süre içerisinde öğrencilere "Gençlik Merkezi" olarak hizmet vereceğini söyledi.

Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Hizmet

Başkan Gümüş Kötekli Mahallesinin hızla geliştiğini belirterek, "Kentimiz bir üniversite kenti. Kötekli Mahallemiz de hızla gelişen bir mahallemiz. Kötekli mahallemizde bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Şimdi de Kötekli Gençlik Merkezimizi hizmete açmak için belediye meclisimizden onay aldık. Eski Muhtarlık binası olarak hizmet veren yapının bir kısmı Büyükşehir Belediyemize aitti. Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda binanın mülkiyeti tamamen Menteşe Belediyesi'ne geçti. Binanın bir iki kısmı hariç hemen hemen tamamen boşalmış durumda. Yeniden kiraya vermedik.En alt katta kahvehane bulunuyor. Belediyemiz tarafından işletilen kahvehane hem mahalle sakinlerine, hem de üniversite öğrencisi gençlerimize hizmet veriyor. Üst katta bir misafirhanemiz var. Kısa zamanda yapılacak bakım – onarım ve tadilatların ardından çamaşırhane, elele butik mağazası, kütüphane ve internet erişimi ile Kötekli Gençlik Merkezimiz, üniversite öğrencisi kardeşlerimize ücretsiz olarak hizmet verecek." dedi.