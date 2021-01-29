KOTO'dan Kandıra'daki manda çiftliğine plaket - Son Dakika

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tararfından Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki manda çiftliğine plaket verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla 2020 yılında yapılan araştırma sonucunda en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 69. sırada yer alan Bufala Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye, KOTO tarafından plaket takdim edildi.

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, şirket ortakları Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral hazır bulundu.

Plaket töreninde konuşan Bulut, "Satış geliri artış hızı sıralamasına göre Türkiye'de en hızlı büyüyen ilk 100 arasında 69. sırada yer almanız dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Kocaeli bölgemizde önümüzdeki yıllarda artış olmasını ümit ediyoruz. Kentimizin ekonomi ve marka imajına yaptığınız katkılardan dolayı firma sahiplerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyoruz'." ifadesini kullandı.

Turan da Kandıra'dan bir şirketin böyle bir araştırmada ilk 100 içinde yer almasından onur duyduklarını kaydetti.

Kandıra'da tarım ve hayvancılık anlamında bu tarz işletmelerin çoğalmasının önemine değinen Turan, "Akıllı ve bilinçli yatırımın sonuçları budur. Hemşehrilerimizin başarısı Kandıra'nın başarısıdır. Tüm çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza örnek olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Şirket sahipleri Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, KOTO üyelerine ve Başkan Turan'a teşekkür etti.

İlçede 2012 yılında 60 dönüm araziye İtalyan manda çiftliği mimarisinden esinlenilerek inşa edilen üretim merkezinde 350 manda ile günlük 2 ton süt üretiliyor.