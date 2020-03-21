KOTO'dan mülk sahiplerine

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, mülk sahiplerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf ve işletmelere, kira almayarak destek olmaları çağrısında bulundu.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, kapalı kaldığı dönem boyunca işletmelerden kira almayacaklarını açıklayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonuna destek verdi.

Alınan kararın koronavirüsle ekonomik mücadele açısından çok isabetli ve yerinde olduğunu vurgulayan Bulut, "Bu kararın tüm AVM'lerde ivedilikle hayata geçirilmesini, yaygın ve genel uygulama olmasını temenni ediyoruz ancak ortak giderlerden de muaf tutulmalılar." ifadesini kullandı.

Bulut, bu uygulamanın benzerini yerel esnaf için de mülk sahiplerinden beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yerel esnafımızın bu süreçten en az hasarla çıkabilmesinin yolu ancak böyle bir uygulamayla mümkündür. Özellikle bu uygulamanın şehrimizde hayata geçirilmesi tüm ülkeye örnek olacak, bu özveri birçok yerel esnafımızın hayatını kurtaracaktır. Mülk sahiplerinin bu konuya duyarsız kalmayacaklarına yürekten inanıyorum."