KOTO'dan, pandemiyle iktisadi mücadelede yeni talepler - Son Dakika

KOTO'dan, pandemiyle iktisadi mücadelede yeni talepler

11.05.2021 13:31
KOTO'dan, pandemiyle iktisadi mücadelede yeni talepler, System.String[]

Pandemiyle iktisadi mücadeleyi sürecin başından bu yana gündeminde tutan Kocaeli Ticaret Odası, yeni talepler listesini açıkladı.

Koronavirüs salgının ilk günlerinden bu yana, pandemiyle iktisadi olarak da mücadele edilmesi gerekliliğini vurgulayan ve bu yönde sayısız girişimde bulunan Kocaeli Ticaret Odası, yeni talepler listesi hazırlayarak ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulundu.

EKONOMİK SORUNLAR DEVAM EDİYOR

"Sadece son açıklanan tam kapanma döneminde değil koronavirüsün ilk kez ülkemizde görülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana üyelerimizin önemli bir kısmının faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı bilinmektedir" ifadeleriyle başlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut'un açıklamasında, "Üyelerimiz 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde pandeminin yüksek bulaş riskiyle devam etmesi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Bunun sonucunda ise yaşanan yüksek ciro kayıpları, kamuya olan vergi ve SGK vb. ödemeleri ile kredi ve finans kuruluşlarına ödenmesi gereken borç ve kredi ödemeleri yapılamayacak duruma gelmiştir.

İŞTE O TALEPLER…

Yaklaşık 1,5 yıllık dönemde zor günler geçiren esnaf ve tüccarlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin taleplerimiz şöyledir;

SGK VE VERGİ BORÇLARININ FAİZSİZ ERTELENMESİ- HAK KAYBI YAŞANMAMASI

§Pandemi nedeniyle ciro kaybı yaşayan üyelerimiz son açıklanan tam kapanma ile daha da zor bir sürece girmiştir. Bu dönemde üyelerimizin yapılandırmada olan SGK ve vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, yapılandırma borçlarının ödenememe durumunda ise hak kaybı yaşatılmaması,

ODA AİDATI YAPILANDIRMASINDA HAK KAYBI YAŞANMAMASI

§17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılandırma kapsamına alınan Oda aidatlarının yapılandırma sonrası ödenememe durumunda hak kaybı yaşatılmaması,

LOKANTA, KAFE VE GİYİM SEKTÖRÜ DE DESTEKLERE DAHİL EDİLMELİ

§KOSGEB tarafından sunulan Hızlı Destek Programı kapsamında imalat sektörü, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelere faizsiz kredi temin edilecektir. Tam kapanma sürecinde faaliyetlerini sürdüren imalat sektörü ile birlikte pandemi süresi boyunca faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan lokanta, kafe ve giyim başta olmak üzere tüm sektörlerin program kapsamına alınması,

§İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 04.05.2021 tarih 7873 sayılı ve "Market Tedbirleri" konulu genelge ile elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

KÜÇÜK ESNAFI KORUMAK ADINA ZİNCİR MARKETLERDE SATIŞ YASAĞI DEVAM ETMELİ- ÇALIŞMA SÜRELERİ KISITLANMALI

Zincir marketlerin üretim, tedarik ve maliyet avantajlarının fazla olması belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin/esnafın rekabet dezavantajına neden olmaktadır. Sonuç olarak pandemi dönemi olmasa dahi her mahallede bulunan zincir marketler ile rekabat etme imkanı olmayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler/esnaf kamu tarafından korunması önem arz etmektedir.

-Özellikle züccaciye sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin/esnafın korunması adına zincir marketlerde satış yasağının pandemi sonrasında da sürdürülmesi,

-Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin/esnafın ticari hayatının sürdürülebilir olması adına zincir marketlerin pandemi sonrasında da çalışma sürelerinin kısaltılması gerekliliği,

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARININ FAİZSİZ ERTELENMESİ

§Üyelerimizin pandemi sürecinde kamu ve özel bankalardan kullanmış olduğu kredi ve kredi kartı borçlarının faizsiz bir şekilde ileri bir tarihe ertelenmesi,

17 GÜN BOYUNCA TAM KAPANAN İŞYERLERİBE SGK DESTEĞİ

§İçişleri Bakanlığının muaf kişiler/yerler listesinde bulunmayan ve tam kapanma döneminde 17 gün çalışamayan üyelerimizin SGK ödemelerinin işsizlik fonundan karşılanması,

TAHLİYE TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILMALI

§Pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf ve tüccarın kira ödemelerini aksatması durumu mülk sahibi tarafından tahliye sebebi olarak kullanılabilmektedir. Yapılacak düzenleme ile pandemi gibi olağandışı dönemlerde kiracı olan esnaf ve tüccarların kira ödeyememesinin tahliye sebebi olmaktan çıkarılması" ifadeleri yer aldı.

Pandemi, Ticaret, Kocaeli, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KOTO'dan, pandemiyle iktisadi mücadelede yeni talepler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!

Son Dakika Haberleri
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
14:41 Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!
14:37 Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim
14:33 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı
14:18 UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım
14:02 Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
13:57 Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş
13:45 Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor
13:28 Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi         
14:47
Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim         
14:38
Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi         
14:26
UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım         
14:18
Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi         
14:02
Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor         
13:45
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor         
12:14
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 14:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOTO'dan, pandemiyle iktisadi mücadelede yeni talepler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement