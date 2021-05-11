KOTO'dan, pandemiyle iktisadi mücadelede yeni talepler - Son Dakika

Koronavirüs salgının ilk günlerinden bu yana, pandemiyle iktisadi olarak da mücadele edilmesi gerekliliğini vurgulayan ve bu yönde sayısız girişimde bulunan Kocaeli Ticaret Odası, yeni talepler listesi hazırlayarak ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulundu.

EKONOMİK SORUNLAR DEVAM EDİYOR

"Sadece son açıklanan tam kapanma döneminde değil koronavirüsün ilk kez ülkemizde görülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana üyelerimizin önemli bir kısmının faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı bilinmektedir" ifadeleriyle başlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut'un açıklamasında, "Üyelerimiz 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde pandeminin yüksek bulaş riskiyle devam etmesi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Bunun sonucunda ise yaşanan yüksek ciro kayıpları, kamuya olan vergi ve SGK vb. ödemeleri ile kredi ve finans kuruluşlarına ödenmesi gereken borç ve kredi ödemeleri yapılamayacak duruma gelmiştir.

İŞTE O TALEPLER…

Yaklaşık 1,5 yıllık dönemde zor günler geçiren esnaf ve tüccarlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin taleplerimiz şöyledir;

SGK VE VERGİ BORÇLARININ FAİZSİZ ERTELENMESİ- HAK KAYBI YAŞANMAMASI

§Pandemi nedeniyle ciro kaybı yaşayan üyelerimiz son açıklanan tam kapanma ile daha da zor bir sürece girmiştir. Bu dönemde üyelerimizin yapılandırmada olan SGK ve vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, yapılandırma borçlarının ödenememe durumunda ise hak kaybı yaşatılmaması,

ODA AİDATI YAPILANDIRMASINDA HAK KAYBI YAŞANMAMASI

§17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılandırma kapsamına alınan Oda aidatlarının yapılandırma sonrası ödenememe durumunda hak kaybı yaşatılmaması,

LOKANTA, KAFE VE GİYİM SEKTÖRÜ DE DESTEKLERE DAHİL EDİLMELİ

§KOSGEB tarafından sunulan Hızlı Destek Programı kapsamında imalat sektörü, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelere faizsiz kredi temin edilecektir. Tam kapanma sürecinde faaliyetlerini sürdüren imalat sektörü ile birlikte pandemi süresi boyunca faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan lokanta, kafe ve giyim başta olmak üzere tüm sektörlerin program kapsamına alınması,

§İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 04.05.2021 tarih 7873 sayılı ve "Market Tedbirleri" konulu genelge ile elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

KÜÇÜK ESNAFI KORUMAK ADINA ZİNCİR MARKETLERDE SATIŞ YASAĞI DEVAM ETMELİ- ÇALIŞMA SÜRELERİ KISITLANMALI

Zincir marketlerin üretim, tedarik ve maliyet avantajlarının fazla olması belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin/esnafın rekabet dezavantajına neden olmaktadır. Sonuç olarak pandemi dönemi olmasa dahi her mahallede bulunan zincir marketler ile rekabat etme imkanı olmayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler/esnaf kamu tarafından korunması önem arz etmektedir.

-Özellikle züccaciye sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin/esnafın korunması adına zincir marketlerde satış yasağının pandemi sonrasında da sürdürülmesi,

-Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin/esnafın ticari hayatının sürdürülebilir olması adına zincir marketlerin pandemi sonrasında da çalışma sürelerinin kısaltılması gerekliliği,

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARININ FAİZSİZ ERTELENMESİ

§Üyelerimizin pandemi sürecinde kamu ve özel bankalardan kullanmış olduğu kredi ve kredi kartı borçlarının faizsiz bir şekilde ileri bir tarihe ertelenmesi,

17 GÜN BOYUNCA TAM KAPANAN İŞYERLERİBE SGK DESTEĞİ

§İçişleri Bakanlığının muaf kişiler/yerler listesinde bulunmayan ve tam kapanma döneminde 17 gün çalışamayan üyelerimizin SGK ödemelerinin işsizlik fonundan karşılanması,

TAHLİYE TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILMALI

§Pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf ve tüccarın kira ödemelerini aksatması durumu mülk sahibi tarafından tahliye sebebi olarak kullanılabilmektedir. Yapılacak düzenleme ile pandemi gibi olağandışı dönemlerde kiracı olan esnaf ve tüccarların kira ödeyememesinin tahliye sebebi olmaktan çıkarılması" ifadeleri yer aldı.