KOTO, KTO, KMB Der Konut İnşaat Sektörü Sorunları İstişare Toplantısı - Son Dakika

KOTO, KTO, KMB Der Konut İnşaat Sektörü Sorunları İstişare Toplantısı
19.08.2021 17:03
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı'nın gündeme dair açılış konuşması ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Meclis Üyesi Mert Kavşut'un katılımıyla Konut ve İnşaat sektöründe Yapı denetim ve laboratuvar firmalarıyla ilgili sorunlar görüşüldü.
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gümüş ile İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Acet Aşar ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Akova Abdullah Üstübi'nin katıldığı toplantıdayapı ve inşaat sektöründe mevcut durum ile yaşanan sıkıntılarla ilgili değerlendirmeler yapılırken çözüm önerileri gündeme getirilerek toplantıların genişletilerek tekrarlanması kararı alındı.
Kentsel dönüşüm politikalarının gündeme geldiği toplantıda yerel yönetimlerin imar düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarının sektöre yön vereceğinden yapılacak projelerde işbirliği yapılması öngörüldü
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