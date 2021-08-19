KOTO, KTO, KMB Der Konut İnşaat Sektörü Sorunları İstişare Toplantısı - Son Dakika

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gümüş ile İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Acet Aşar ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Akova Abdullah Üstübi'nin katıldığı toplantıdayapı ve inşaat sektöründe mevcut durum ile yaşanan sıkıntılarla ilgili değerlendirmeler yapılırken çözüm önerileri gündeme getirilerek toplantıların genişletilerek tekrarlanması kararı alındı.

Kentsel dönüşüm politikalarının gündeme geldiği toplantıda yerel yönetimlerin imar düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarının sektöre yön vereceğinden yapılacak projelerde işbirliği yapılması öngörüldü