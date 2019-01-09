Koto'nun Geleceğine Yön Veren Stratejik Planları

ORTAK GÖRÜŞLERLE HAZIRLANIYOR

Meclis ve komite üyelerinin plana dair görüşlerini almak üzere düzenlenen 2019 Yılı 1. Müşterek Meslek Komitesi Paydaş Analiz Toplantısı'ndan konuşan KOTO Başkanı Bulut, "Göreve başlamadan evvel dile getirdiğimiz birlikte yönetme sözü kapsamında 4 yıllık planı ve önceliklerimizi birlikte belirliyoruz" dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hizmet kalitesini ifade eden Akreditasyon Standardı gereğince oda/borsaların en az 4 yıllık hedeflerini içeren Stratejik Planlarını oluşturmaları gerekiyor. Aynı zamanda odaların 4 yıllık yol haritası ve hizmet taahhüdü niteliği de taşıyan stratejik planlarına yılbaşı itibariyle hız veren Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinden personeline, komitelerinden kent dinamiklerine kadar tüm paydaşlarının görüşlerine önem veriyor. Oda'nın kılcal damarları niteliğindeki meclis ve komite üyelerinin plana dair görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla 2019 Yılı 1. Müşterek Meslek Komitesi Paydaş Analiz Toplantısı düzenlendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, meclis ve komite üyelerinin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, KOTO'nun mevcut durumu, gelecekte olması beklenen konum ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

BAŞKAN BULUT: ÖNCELİKLERİMİZİ BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

Toplantı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un, stratejik plana verdikleri önemi ifade eden konuşmasıyla başladı. "Göreve başlamadan evvel dile getirdiğimiz birlikte yönetme sözü kapsamında 4 yıllık planı ve önceliklerimizi birlikte belirliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Bulut, "Üyelerimize ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, fuarlar, organizasyonlar esnaf ve tüccarımızın sorunlarının yerel ve merkezi idareciler ile paylaşılması noktasında meclis ve komite üyelerimizin etkin çalışmaları bizlere itici güç olmaktadır. Yönetim Kurulu olarak, komitelerimizden gelen her türlü görüş ve öneriye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİYLE…

Toplantı, Türk Loydu Vakfı Yönetim Sistemleri Danışmanı- Eğitmeni ve Baş Denetçisi Banu Yüksel'in 'Stratejik Plan Hazırlama' konulu sunumuyla devam etti. Stratejik planların kurumlar için önemine vurgu yapan Yüksel, sunumunu grup çalışmalarıyla sürdürdü. Akabinde meclis ve komite üyelerinin görüşleriyle, Kocaeli Ticaret Odası'nın misyon ve vizyonuna dair tanımlama çalışmalarına geçildi.

KOTO 'GÜÇLÜ' BİR KURUM

Kocaeli Ticaret Odası'nı 'Tecrübeli, yeniliklere açık, ticari envanterde sağlıklı analizler yapan, öncü, çevreye duyarlı, üyelerini geleceğe hazırlayan' bir kurum olarak tanımlayan meclis ve komite üyeleri, kurumun güçlü, zayıf yönlerinin tespit edilerek, fırsat ve tehditlerin öngörüldüğü analiz bölümüne ise üst düzey katkı sundu. Hem akademik hem de sosyal anlamda verimli geçen 2019 Yılı 1. Müşterek Meslek Komitesi Paydaş Analiz Toplantısı, akşam yemeği ile sona erdi.