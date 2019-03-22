Son Dakika Haberleri: KOTO'nun Girişimleriyle ÖTV ve KDV İndirimleri Uzatıldı

KOTO'nun Girişimleriyle ÖTV ve KDV İndirimleri Uzatıldı

56 dakika önce

Kocaeli Ticaret Odası'nın da girişimleri neticesinde; 30 Haziran olan tapu harcındaki indirim süresi yılsonuna, konut, otomotiv, beyaz eşya, mobilyada ÖTV ile KDV indirimi 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldı

KOTO'nun Girişimleriyle ÖTV ve KDV İndirimleri Uzatıldı, System.String[]

Üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini kapsamlı rapor haline getirerek çatı kuruluş TOBB başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ileten Kocaeli Ticaret Odası, bu raporları en son KOTO'nun ev sahipliğinde ilimizde programlar gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunmuştu. Tüm sektörlerin saha çalışmasıyla hazırlanan raporlarda, sorunlar, çözüm önerileriyle ele alınmış, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut tarafından kapsamlı sunumlar yapılmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE

Kocaeli Ticaret Odası'nın da girişimleri neticesinde, 21.03.2019 tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tapu harçlarındaki indirim ve konut satışlarındaki KDV indirimi uygulaması 31 Aralık 2019'a kadar, mobilya, traktör, minibüs gibi araçlarda KDV indirimi ile binek otomobil, motosiklet ve beyaz eşyadaki ÖTV indirimi 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldı.

BAŞKAN BULUT'TAN TEŞEKKÜR

Kararı değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli iş dünyası olarak memnuniyetlerini ifade ederek, "KOTO olarak sahanın önerileriyle hazırladığımız kapsamlı raporlarda; mevcut ekonomik dalgalanma döneminde ÖTV ve KDV indirimlerinin iş insanlarımızın ticaret hacimlerini arttırdığını tespit etmiş ve devam etmesi gerekliliğini ifade etmiştik. Raporumuzun ışığında bu düzenlemelerin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanlığımıza, çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer sorun ve çözüm önerilerimizin de ivedilikle hayata geçirileceğine inanıyoruz. İş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:21 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Güncel
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