KOTO'nun Kocaelispor Maç Organizasyonu kaldığı yerden devam!

KOTO ailesi, takımımızı 7 Eylül 2019 Cumartesi günü Fethiyespor ile gerçekleştireceği müsabakada da kombine kartlarıyla izleyerek, destek olacak

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası, yeni sezonda da hep Kocaelispor'un yanında. Geçtiğimiz sezon Oda adına alınan kombine kartlarla takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmayan KOTO, tüm meclis ve komite üyelerini Kocaelispor maçında buluşturmuş, büyük bir enerji oluşturmuştu. KOTO'nun tüm sektörlere hitaben düzenlediği toplu maç izleme organizasyonu bu sezon da devam ediyor. KOTO ailesi, 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da Fethiyespor ile mücadele edecek olan takımımızı yine Kocaeli Stadyumu'nda yalnız bırakmayarak, meclis ve komite üyeleriyle birlikte maçı hep birlikte tribünden izleyecek.