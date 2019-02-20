Koto Tanıtım Günleri Yoğun İlgiyle Başladı

Tanıtım Günleri'nin ilk haftasında 1 ve 2. Meslek komiteleri ağırlandı

KOTO'nun hizmetlerinin yerinde tanıtıldığı Tanıtım Günleri bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Tanıtım Günleri kapsamında, Oda üyeleri bağlı oldukları komite kapsamında hizmet binasında ağırlanarak, hizmetler hakkında kapsamlı bilgilendirme sunuluyor. Oda- Üye bağını kuvvetlendiren toplantılar, Bayındırlık ve Madencilik Grubu'nun yer aldığı 1. Meslek Komitesi ve Konut İnşaatı Grubu'nun yer aldığı 2. Meslek Komitesiyle başladı.

İLK TOPLANTI 1. MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİYLE

Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının ilki 1. Meslek Komitesiyle gerçekleştirildi. KOTO hizmet binasında, 1. Meslek Komitesi'nden Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Komite Başkanı Halil İbrahim Doğan, Komite Meclis Üyeleri Kerim Bayramoğlu, Veli Başkurt, Komite Üyeleri Eyüp Gökmen Filinte ve Şerif Kızmaz tarafından ağırlanan üyelere, Oda hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

KAYACI'DAN TEŞEKKÜR

2. Meslek Komitesi'nin organizasyonuna ise KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Komite Başkanı Halil İbrahim Uzunoğlu, Komite Üyeleri Faruk Mamik ve Cengiz İpek ev sahipliği yaptı. Sektör temsilcilerine hitaben karşılama konuşması yapan KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, konut inşaatı sektörünün ülkemi ekonomisinin lokomotifi olduğunu ifade ederek, "Sektörümüz ülkemiz ekonomisinin büyümesinde de, de daralmasında da önemli rol oynuyor. Bu nedenle sektörü ilgilendiren çalışmalarda sizlerin görüş ve taleplerini odak noktamıza alarak aktif rol alma sorumluluğumuz bulunuyor. Bu sorumluluktan hareketle; ilk olarak üyelerimizin Odamızı nitelik yönüyle iyi tanıması, Oda'nın hizmetlerinden üst düzey faydalanması amacıyla KOTO Tanıtım Günleri düzenliyoruz. Yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz" dedi.

KOTO 122 YAŞINDA KÖKLÜ BİR KURUM

Katılımın yoğun olduğu toplantılar, İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın tarafından Oda'nın tarihçesi ve hizmetleriyle ilgili yaptığı kapsamlı bilgilendirme sunumuyla devam etti. Kocaeli Ticaret Odası'nın 2019 yılı itibariyle 122. yılını doldurduğunu ifade eden Aydın, "KOTO, asırlık hizmet tecrübesi ve motivasyonuyla, siz değerli üyelerimize daha verimli hizmetler sunmak üzere çalışıyor. Üyelerimizin ticaretleri için gerekli olan belge ve bilgi hizmetlerinin yanı sıra vizyon projeleri de hayata geçiriyor. Türkiye'de bir ilk olan KOTO Kart projesiyle, üyelerimizi birbirine yakınlaştırıyor, ticaretlerine katkı sağlıyor, Kocaeli'nin en geniş kurumsal ailesine sahip olmanın avantajlarını yaşatıyoruz.

'FİKİRLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN'

KOTO Destek Ofisimiz, sektörünüze uygun devlet destekli hibe ve kredilerden üst düzeyde yararlanmanız, İhracat Destek Ofisimiz ise dış pazarlara açılmanız için sizlere kılavuz kaptanlık yapıyor. Odamızın, tüm fiziki donanımlarını sizlerin hizmetinize sunuyor, konferans ve toplantılarınıza salon desteği sağlıyoruz. Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfımız (KOTEV) ücretsiz eğitimleriyle, siz ve personelinizin gerek iş gerekse sosyal hayata yönelik sosyal donanım ihtiyacını karşılıyor. KOTO olarak hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam etmeyi arzuluyoruz. Bu kapsamda fikirlerinizi bizlerle paylaşmanız memnuniyet verecektir" ifadelerini kullandı. Akabinde Oda'nın hizmet birimleri ziyaret edildi. Servis müdürleri, birimleriyle ilgili bilgi vererek, ihtiyaç duyulan her anda ulaşılmak üzere iletişim bilgilerini paylaştı.