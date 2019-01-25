Koto Üyesi Yapı Denetim Firmalarına Özel

2019 Yeni Bina Deprem Yönetmeliği semineri

Bu kez KOTO 3. Meslek Komitesi bünyesinde yer alan 'Yapı Denetim Sektörü' firmalarına özel gerçekleşen seminerde 'Betonarme ve Çelik Yapılar Tasarım Kriterleri ve Proje Kontrolü' konuları ele alındı

YAPI DENETİM FİRMALARINA ÖZEL

Yapı-inşa sektöründe birçok düzenlemeyi beraberinde getiren 2019 Yeni Bina Deprem Yönetmeliği, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla beraber, üyelerini düzenlemeyle ilgili bilgilendirmeye başlayan Kocaeli Ticaret Odası, bu kez yapı denetim firmalarına yönelik seminer düzenledi. Kocaeli Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenlerin işbirliğiyle gerçekleşen seminer, KOTO 3. Meslek Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı kooperatifleri Grubu) Başkanı Halil Ardıç'ın açılış konuşmasıyla başladı.

ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERİN SUNUMUYLA…

Yeni yönetmeliğin tüm detaylarının bilinmesinin yapı denetim firmaları için önemine değinen Ardıç, KOTO'nun tüm sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerini en kısa sürede bilgilendirmeyi ilke edindiğini ifade etti. Akabinde, KOÜ Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği akademisyenlerinden Doç. Dr. Seval Pınarbaşı Çuhadaroğlu- Çelik Yapı Proje Tasarım Kriterleri, Yard. Doç. Dr. Erkan Akpınar- Betonarme Yapı Tasarım Kriterleri ve Proje Kontrolü, İnşaat Yüksek Mühendisi Seçkin Ersin- Çelik Yapı Proje Kontrolü konularında katılımcıları bilgilendirdi. İlginin yoğun olduğu seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.