KOTO'ya çeşitli kurum ve kuruluşlardan ziyaretler - Son Dakika

Kocaeli Ticaret Odası, pandemi kuralları çerçevesinde misafirlerini ağırlamaya, kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un, Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde, kentin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi başta olmak üzere sosyal ve kültürel hayatına yönelik gelişmeler istişare ediliyor.

YOĞUN BİR HAFTA

KOTO'nun geçtiğimiz hafta da yoğun konukları vardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüyoğlu, Genç ASKON Kocaeli Şubesi Başkanı Bekir Şengül ve yönetimi, Kocaeli İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmail Yeşildağ ve Yöneticileri ile Kocaeli Final Okulları Kurucu Müdürü Mehmet Çuhadar, Başkan Bulut'u ziyaret ederek, konuğu oldu. Ziyaretçilerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Bulut, verimli görüşmelere imza attıklarını ifade etti.