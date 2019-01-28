Kotra Maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Etmek İstiyor

Sinop'ta maket kotra üreten Sinan Demir, yaptığı 1,5 metre uzunluğundaki maket kotrayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Sinop'ta maket kotra üreten Sinan Demir, yaptığı 1,5 metre uzunluğundaki maket kotrayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.



Kentte yaklaşık 40 yıldır maket kotra üreten 53 yaşındaki Sinan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi göstermek amacıyla özel bir kotra yapmaya karar verdi.



Kendi tasarladığı maket kotrayı yaklaşık iki ayda tamamlayan Demir, üzerine Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirdi.



Maket kotraya Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı forsu ile AK Parti bayrağı da koyan Demir, ayrıca 20 santimetrelik ikinci bir kotra yaparak bunu da ampul içine yerleştirdi.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde sergilediği kotrayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.



Erdoğan'ın önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde yollarımız yapıldı. Bu sayede işlerimiz çok arttı. Kendisine teşekkür etmek amacıyla bu özel maket kotrayı yaptım. Gerekli girişimlerde bulundum. İnşallah kendisine hediye edeceğim." dedi.



Önceden ulaşımın zorlukla yapıldığını anlatan Demir, "Şimdi insanlar iki saatte Samsun'dan, Kastamonu'dan buraya geliyor. Dolayısıyla bizlerin de işleri artmış oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı

Tuğçe Aral'ın, "Makyaj Yok, Popo Var" Notunu Eklediği Fotoğrafla Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı