'Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var' İrem Derici'yi güldüren yorum

İREM Derici, Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sevgililerini aldattığını itiraf eden ünlü şarkıcı, "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti."

Derici, pandemi sürecinde sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini de söyledi: "Mart ayından bu yana en büyük keyfim, 'keşfet'te adam beğenmek. 30 adam beğeniyorum, kenara atıyorum. Ertesi gün 'o beni basına söyler', 'bu sabahına beni eve yollar' diye diye eliyorum, elde kalıyor sıfır."

SAHTE HESABIMDA TRABZONLU BİR KIZIM

Ünlü şarkıcı ayrıca sosyal medyada sahte hesaplar açtığını da anlattı: "Çok sahte hesabım var. Birinde Trabzon'da yaşayan 26 yaşında bir kızım. Kedim de var, adı Fısfıs. Muhabbet ediyorum takipçilerimle."

Kötü açılmış bir cips paketi gibi

İrem Derici, yaptırdığı estetiklerden bahsederken şöyle dedi: "Her yerim yapma, dudaklarım değil. Biri geçen Ekşi Sözlük'te 'Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var' yazmış. Ne kadar doğru bir yorum. Muhteşem değil mi?"

Sivilce sıkmayı çok severim

Programa izleyici olarak katılan Sevcan Orhan internette sivilce sıkma videoları izlemekten keyif aldığını söyleyince, İrem Derici "Benim de en çok sevdiğim şeydir. Kardeşimin sırtındakileri sıkarım" dedi.