Son Dakika Haberleri: Kötü Alışkanlıklardan Uzak Duran Gençler Meslek Sahibi Oluyor

Kötü Alışkanlıklardan Uzak Duran Gençler Meslek Sahibi Oluyor

9 dakika önce

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün bu yıl ilkini başlattığı Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları'nda (GENÇ-MEK) gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sanatsal olarak kendilerini geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmeleri...

Kötü Alışkanlıklardan Uzak Duran Gençler Meslek Sahibi Oluyor, System.String[]
Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün bu yıl ilkini başlattığı Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları'nda (GENÇ-MEK) gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sanatsal olarak kendilerini geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmeleri amacıyla ücretsiz kurslar veriliyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Meslek Edindirme Kursları ilçedeki gençlerin sanatsal becerilerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmelerini sağlıyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için başlatılan eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları (GENÇ-MEK) ilelise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimler, hafta sonu 3 farklı merkezde, uzman hocalar eşliğinde verilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 14 farklı branşta başlatılan eğitimlere 186 öğrenci ders başı yaptı. Bu kapsamda Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde; kilim dokuma, ebru, maket yapımı, rölyef, karikatür, tokat tahta baskı, drama, kaligrafi, giyim, resim, çini branşlarındayer alırken Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde kuaförlük ve pastacılık; Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi'nde yemek sunum branşlarında eğitimler veriliyor. Böylece Ümraniye Belediyesi gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

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