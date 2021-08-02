Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Marmaris'teki yangınlara müdahale ediyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınlarla mücadeleye destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 araç ve 21 personelle bölgeye giden Belediye ekipleri, Orhaniye ve Yukarı Keçibükü mahallelerinde alevleri söndürmek için çalışıyor.

Bölgede Azerbaycan'dan gelen ekip ile çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlerden kaçan 2 kaplumbağaya su içirdikten sonra onları güvenli alana taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftadır süren yangınlar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Bursa'dan yangınla mücadeleye destek ve katkı vermek için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir haftadır, ülkenin güney hattında Adana, Osmaniye'den tutun da Marmaris'e varana kadar birçok farklı noktada yangınlar var. Vatandaşlarımızı da bu yangınlarda maalesef hakka uğurladık. Şu an zaten 7 aracımız, 21 tane personelimiz Marmaris ve civarında çalışıyor. Bunun yanında farklı destek ve katkılarımız da olacak. Hayvancılıkla alakalı, tarım aletleriyle alakalı, ev eşyalarıyla alakalı, mobilyalarla alakalı, hayatın normale dönmesiyle bunlar peyderpey halledilecek. Bursa, zor ve sıkıntılı zamanlarda müdahale etmesini, yardımcı olmasını bilen bir şehir. Elazığ'da da vardık. Öyle göstermelik falan değil. İzmir'de de vardık. Van'daki çığ felaketi olduğunda da vardık. En son Arhavi'de de Rize'de de vardık."