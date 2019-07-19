Kötü haber geldi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
36 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında bir ceset bulundu.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
'nin Akçakoca
ilçesi Esmahanım ile Uğurlu
köyleri arasında bir ceset bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında çalılık bir bölgede bir ceset bulunmuş olup kimliği henüz tespit edilememiştir. Bölgeye helikopterle jandarma ekipleri gönderildi" denildi.
(İHA)
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