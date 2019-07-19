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Kötü haber geldi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

36 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında bir ceset bulundu.

Kötü haber geldi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında bir ceset bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında çalılık bir bölgede bir ceset bulunmuş olup kimliği henüz tespit edilememiştir. Bölgeye helikopterle jandarma ekipleri gönderildi" denildi.
(İHA)
Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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