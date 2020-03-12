Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs... - Son Dakika Spor

Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...

1 saat önce

Juventus'ta forma giyen ve aynı zamanda Milli oyuncumuz Merih Demiral'in da takım arkadaşı olan Daniele Rugani'nin koronavirüs yakalandığı açıklandı.

Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs..., System.String[]

Juventus'ta forma giyen ve aynı zamanda Milli oyuncumuz Merih Demiral'in da takım arkadaşı olan Daniele Rugani'nin koronavirüs yakalandığı açıklandı.


İtalya'da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.


Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.


Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.


Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.


Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

merih demiral, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:18 
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