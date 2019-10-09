Son Dakika Haberleri: Kötü hava, balık fiyatlarını etkiledi
Son Dakika Ekonomi Kötü hava, balık fiyatlarını etkiledi

Kötü hava, balık fiyatlarını etkiledi

1 saat önce

Karadeniz'de yaşanan kötü hava sebebiyle, balık fiyatları yükseldi.

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Karadeniz'de yaşanan kötü hava sebebiyle, balık fiyatları yükseldi. Hamsinin fiyatı 5 TL'den, 20 TL'ye çıktı.


Denizde hava şartlarının sert geçmesi nedeniyle balıkçı tekneleri balık avlamaya çıkamıyor. Balığın az olması balık fiyatlarını yükseltti. Fiyatların yüksek olması nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Esnaf, tezgahlardaki satışlarda durgunluk yaşandığını söylüyor. Denizlerdeki fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ifade eden balıkçı Olcay Karabulut, vatandaşların alım gücünün azaldığını belirtti.


Karabulut, "Son 2 gündür yaşanan fırtına fiyatları etkiledi. Kayıklarımız 600-700 kasa hamsi alırken 150-200 kasa hamsiye düştü. O büyük fırtınalardan dolayı şu an da hamsi fiyatları 5 TL iken, 10 TL oldu. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin fiyatı 15, 20 TL'ye kadar çıkar. Tabii bu arada tutanda kazanır, satanda kazanır, halkta daha güzel ve ucuz balık yemiş olur. Ucuz olunca biraz da cıvığı çıkıyor bu işin. Hal böyle olunca müşteri durumumuz biraz daha azaldı. 5 TL olan balık 10 liraya çıkınca müşterilerde kendilerini geri plana çektiler. Fiyatlarımız olarak ise hamsi 10 TL, mezgit 20 TL. Balık çeşitlerine göre 30 TL'ye kadar fiyatlar yükseliyor" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Karadeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:38 Kaynak: İHA
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