Kötü hava koşulları 800 bin Suriyeliyi etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kötü hava koşulları 800 bin Suriyeliyi etkiledi - Son Dakika

Kötü hava koşulları 800 bin Suriyeliyi etkiledi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, elverişsiz hava koşullarının Suriye'nin kuzeybatısında yaşamaya çalışan 800 bin sivili tehdit ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, elverişsiz hava koşullarının Suriye'nin kuzeybatısında yaşamaya çalışan 800 bin sivili tehdit ettiğini açıkladı.

Suriye'de hayatta kalmaya çalışan sivillerin kaçışı devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi yayınladığı son açıklamada, Aralık ayının başından 12 Şubat'a kadar Esad rejimi ve Rus uçaklarının yoğun bombardımanından kaçarak ülkenin kuzeybatısına sığınan 800 bin kişinin soğuk hava koşullarına maruz kaldığını açıkladı. Kötü hava koşullarına maruz kalanlarının yüzde 60'ının çocuk olduğu belirtildi.

BM'nin raporuna göre, 4 gün içerisinde 142 bin sivil yerinden edildi. Raporda, yerlerinden edilen sivillerin yüzde 80'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğu belirlenen raporda, sivillerin büyük bir kısmının soğuk havada hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, 550 bin sivil, İdlib'e bağlı Maarat Masrin ve Dana, Halep'in kuzeyindeki Afrin, Cinderes, El Bab ve Azez bölgelerine ise en az 250 bin sivil sığındı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde dün yaptığı açıklamada, "Suriye'de İdlib ve Halep'te devam eden çatışmalar nedeniyle siviller risk altındalar" ifadesini kullandı. Dujarric sivillerin ülkede stratejik konuma sahip M5 kara yolu aracılığıyla ülkenin kuzeyi, kuzeybatısına ve Suriye- Türkiye sınırına doğru ilerlediğini ekleyerek, çadırlarda kalan sivillerin soğuk hava ve şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşam koşullarının da kötüleştiğini dile getirdi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kötü hava koşulları 800 bin Suriyeliyi etkiledi

Birleşmiş Milletler, Aralık, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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