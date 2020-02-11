Kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı.

Kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor, System.String[]

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı.


Bölgede üç gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balık avcılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Sinop'ta şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya yakın kesimlerde av yapmak zorunda kalan balıkçılar, limana az miktarda mezgit ile döndü.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, bölgede balıkçıların zor şartlar altında avcılık yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Balık avında hava durumuna bağlı olarak büyük düşüş yaşandığına işaret eden Tuncer, tezgahlarda daha çok havuz balıklarının bulunduğunu belirtti.

Hava şartlarının düzelmesiyle avcılığın artmasını beklediklerini anlatan Tuncer, "Genellikle küçük teknelerimiz kıyıya yakın bölgelerde avlanmaya çalışıyor. Tabii balık azlığı fiyatlara da yansımış durumda. Vatandaşlarımız bu dönemde biraz pahalı balık tüketmiş olacak. İnşallah kısa sürede hava normale döner." diye konuştu.

Sinop'ta tezgahlarda az miktarda bulunan mezgit, kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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