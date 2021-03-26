Kötü hava koşulları, göç eden leylekleri inişe zorladı - Son Dakika

Kötü hava koşulları, göç eden leylekleri inişe zorladı
KONYA'da aniden bastıran kar yağışı ve sis, göç yolculuğu yapan leylekleri inişe zorladı. Bir süre boş arazide konaklayan leylekler yolculuklarına devam etti. Yüzlerce leyleğin konduğunu görenler bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve sis nedeniyle bir süre Konya'da mola verdi. Dün yüzlerce leylek, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki boş araziye kondu. Bir süre burada kalan leylekler havanın düzelmesiyle yeniden göç yollarına devam etti. Arazide leylekleri görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kar yağışı ve sis, göç yolculuğu yapan leylekleri inişe zorladı. Bir süre boş arazide konaklayan leylekler yolculuklarını sürdürdü.
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Kaynak: DHA
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