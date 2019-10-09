Kötü hava şartları balık fiyatlarını 4'e katladı

Hamsinin fiyatı 5 TL'den, 20 TL'ye çıktı

SİNOP - Karadeniz'de yaşanan kötü hava sebebiyle, balık fiyatları yükseldi. Hamsinin fiyatı 5 TL'den, 20 TL'ye çıktı.

Denizde hava şartlarının sert geçmesi nedeniyle balıkçı tekneleri balık avlamaya çıkamıyor. Balığın az olması balık fiyatlarını yükseltti. Fiyatların yüksek olması nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Esnaf, tezgahlardaki satışlarda durgunluk yaşandığını söylüyor. Denizlerdeki fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ifade balıkçı Olcay Karabulut, vatandaşların alım gücünün azaldığını belirtti.

Karabulut açıklamalarının devamında, "Son 2 gündür yaşanan fırtına fiyatları etkiledi. Kayıklarımız altı yüz, yedi yüz kasa hamsi alırken yüz elli, iki yüz kasa hamsiye düştü. O büyük fırtınalardan dolayı şuan da hamsi fiyatları 5 TL iken, 10 TL oldu. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin fiyatı 15, 20 TL'ye kadar çıkar. Tabi bu arada tutan da kazanır, satan da kazanır, halk da daha güzel ve ucuz balık yemiş olur. Ucuz olunca biraz da cıvığı çıkıyor bu işin. Hal böyle olunca müşteri durumumuz biraz daha azaldı. 5 TL olan balık 10 liraya çıkınca müşterilerde kendilerini geri plana çektiler. Fiyatlarımız ise hamsi 10 TL, mezgit 20 TL. Balık çeşitlerine göre 30 TL'ye kadar fiyatlar yükseliyor" ifadelerini kullandı.