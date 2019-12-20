Kötü hava şartları İspanya ve Portekiz'de 7 can aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kötü hava şartları İspanya ve Portekiz'de 7 can aldı - Son Dakika

Kötü hava şartları İspanya ve Portekiz'de 7 can aldı

6 saat önce

Akdeniz'in batısındaki Portekiz ve İspanya'yı etkisi altına alan kötü hava şartlarından dolayı son iki günde 7 kişi hayatını kaybetti.

Kötü hava şartları İspanya ve Portekiz'de 7 can aldı, System.String[]

Akdeniz'in batısındaki Portekiz ve İspanya'yı etkisi altına alan kötü hava şartlarından dolayı son iki günde 7 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın özellikle kuzey ve güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivil Koruma ekiplerinden yapılan açıklamalarda, kuzeydeki Galisya ve Astruias bölgelerinde sele kapılan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Punta Umbria plajında ise sörf yapan 68 yaşındaki bir Hollanda vatandaşının şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların arasında boğularak can verdiği açıklandı.

Kötü hava şartlarından dolayı Galisya, Cantabria ve Asturias bölgelerinde çok sayıda yerleşim yerinde ev ve iş yerlerini su bastığı, arabaların sürüklendiği, ağaçların devrildiği, tren seferlerinin aksadığı, yolların trafiğe kapandığı ve ciddi hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Galisya bölgesinde açık alandaki tüm spor etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi.

Diğer yandan, şiddetli yağış ve rüzgar İspanya'nın komşusu Portekiz'de de 3 can aldı.

Sivil Koruma ekipleri, ülke genelinde son 48 saat içinde yaklaşık 7 bin olaya müdahale edilip yardım ulaştırıldığını, selden etkilenen 77 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

Kuzeydeki Porto kentindeki Douro nehrinde su seviyesinin 1,5 metre yükseldiği ve yetkililerin alarma geçtiği duyuruldu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kötü hava şartların etkilenen bölgeleri gelecek hafta ziyaret edeceğini açıkladı.

Portekiz, Akdeniz, Galiçya, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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