'Kötü koktukları için' uçaktan indirilen Yahudi aile, American Airlines'a dava açtı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Kötü koktukları için' uçaktan indirilen Yahudi aile, American Airlines'a dava açtı - Son Dakika Dünya

'Kötü koktukları için' uçaktan indirilen Yahudi aile, American Airlines'a dava açtı

6 saat önce

ABD'nin Miami kentinde "kötü koktukları" gerekçesiyle pilot tarafından uçaktan indirilen Michiganlı Yahudi bir aile, hava yolu şirketi American Airlines'a dava açtı.

'Kötü koktukları için' uçaktan indirilen Yahudi aile, American Airlines'a dava açtı, System.String[]

ABD'nin Miami kentinde 'kötü koktukları' gerekçesiyle pilot tarafından uçaktan indirilen Michiganlı Yahudi bir aile, hava yolu şirketi American Airlines'a dava açtı.

Dini inançları yüzünden ayrımcılığa uğradıklarını söyleyen aile fertleri, kabin görevlisinin kendilerini uçaktan indirirken "Ortodoks Yahudilerin haftada bir banyo yaptığını biliyorum" dediğini öne sürdü.

Teksas'ta açılan davayla ilgili kayıtlara göre, Yehuda Yosef Adler, eşi Jennie Adler ve küçük kızları, geçen yıl Ocak ayında Detroit'e gitmek üzere bindikleri uçakta, koltuklarına oturduktan beş dakika sonra bir kabin görevlisi tarafından "Acil durum var. Hemen uçağı terk etmeniz gerekiyor" denilerek indirildi.

American Airlines ise diğer yolcuların şikayeti üzerine ailenin uçaktan indirildiğini; kararın dini inançlarla ilgisi olmadığını savundu.

'O sabah banyo yapmıştık'

O sabah banyo yaptıklarını söyleyen Yehuda Adler, uçaktan atıldıktan sonra biniş kapısında 20 kişiye "Kokuyor muyuz?" diye sorduklarını, bir kişinin bile koku almadığını söyledi.

Ailenin uçaktan indirildikten sonra bir otele yerleştirildiği ve ertesi gün başka bir uçakla Detroit'e gönderildikleri açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Miami, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:50 
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