Kötü koku apartmana yayınlınca öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Kötü koku apartmana yayınlınca öldüğü ortaya çıktı

7 saat önce

DENİZLİ'de, apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine daireye giren polisler, yalnız yaşayan Halit Esen'in (40) banyodaki cesediyle karşılaştı.

Kötü koku apartmana yayınlınca öldüğü ortaya çıktı, System.String[]

DENİZLİ'de, apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine daireye giren polisler, yalnız yaşayan Halit Esen'in (40) banyodaki cesediyle karşılaştı. En az 10 gün önce düşerek öldüğü sanılan Esen'in evine maske takılarak girelebildi.

Dün saat 23.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi'ndeki 800. Yıl Konutları'nda bir apartmandan polise keskin koku yayıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla ve giren polis ekipleri, 5'inci kattaki daireye maske takarak girebildi. Evde yapılan aramada banyoda Halit Esen'in cesedini buldu. Kokunun Esen'in en az 10 günlük olduğu sanılan cesedinden geldiği anlaşıldı. Yalnız yaşayan Esen'in banyoda düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. İşsiz olduğu öğrenilen Esen'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından maske takan itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Esen'in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Merkezefendi, Karahasanlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
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