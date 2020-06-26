Kötü koku gelen depodan sabun yapımında kullanılan yağlar çıktı, mühürlendi - Son Dakika

Kötü koku gelen depodan sabun yapımında kullanılan yağlar çıktı, mühürlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da kötü kokuların geldiği bir depoyu inceleyen ekipler, sabun yapımında kullanıldığı öğrenilen çok miktarda hayvansal atık yağ bularak mühürledi.

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi Danışment Küme Evleri mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait olan evin olduğu bölgede kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu ilgili birimlere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri evin bahçesinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde bahçede depo olarak kullanılan bir yapıda sabun yapımında kullanıldığı öğrenilen çok miktarda hayvansal atık yağ buldu. Ekipler, depoyu kaçak olduğu için mühürledi, gerekli yasal işlemleri de yaptı.