KÖTÜ KOKU İHBARIYLA GİDİLDİ, 'ÇÖP EV' ÇIKTI - Son Dakika
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KÖTÜ KOKU İHBARIYLA GİDİLDİ, 'ÇÖP EV' ÇIKTI

30.09.2022 12:02

ADANA'da polis ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği adres, 'çöp ev' çıktı.

ADANA'da polis ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği adres, 'çöp ev' çıktı. Belediye ekiplerince çöpler temizlenirken, evdeki hayvanlar da korumaya alındı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Arzu Ö.?ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapının dairesini açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi. Kedi ve köpeklerin de olduğu ev, yetkililer tarafından temizlenip, ilaçlandı. Hayvanlar ise korumaya alındı.

Arzu Ö.'nün üst kat komşusu, Herkes uyurken, apartmanın önündeki büyük torbaları evine götürdüğünü görüyordum. Şikayetçi olduk ancak içeri girilmesine izin vermedi. Bir süredir de görmüyoruz kendisini. Yalnız yaşıyordu. Sokakta bulduğu hayvanları da evine götürüyordu. Bu durum, yıllardır devam ediyor dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güzelyalı, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖTÜ KOKU İHBARIYLA GİDİLDİ, 'ÇÖP EV' ÇIKTI - Son Dakika

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