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Kötü koku komşuları harekete geçirdi, Özbek vatandaşı şahıs yatağında ölü bulundu

40 dakika önce

Kötü koku komşuları harekete geçirdi, Özbek vatandaşı şahıs yatağında ölü bulundu Daireyi kiralayan ve İbragimov Mukhammad'ı eşi olarak tanıtan Özbek kadın her yerde aranıyor Antalya'da Özbek adamın şüpheli ölümüANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek başına yaşayan Özbek vatandaşı...

Kötü koku komşuları harekete geçirdi, Özbek vatandaşı şahıs yatağında ölü bulundu
Daireyi kiralayan ve İbragimov Mukhammad'ı eşi olarak tanıtan Özbek kadın her yerde aranıyor
Antalya'da Özbek adamın şüpheli ölümü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek başına yaşayan Özbek vatandaşı İbragimov Mukhammad yatağında ölü bulundu. Komşularının evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine çilingire kapıyı açtıran güvenlik güçleri yatağında Mukhammad'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Daireyi kiralayan ve İbragimov Mukhammad'ı eşi olarak tanıtan Özbek Dilorom Shavrikova, polis tarafından her yerde aranıyor.
Olay dün gece Emek Mahallesindeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın zemin katından katından kötü kokular geldiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Söz konusu adrese gelen ve kötü kokular yayıldığını gören polisler, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda kilitli kapıyı çilingire açtırırken, etrafa yayılan koku apartman sakinlerinin evlerini terk ederek sokağa çıkmasına neden oldu.
Kapıyı açtıktan sonra içeriye giren polisler, Özbek vatandaşı İbragimov Mukhammad'in yatakta sırt üstü yatar vaziyette cansız bedeniyle karşılaştı. 3-4 gün önce öldüğü tahmin edilen şahıstan etrafa yayılan kötü koku evin kapılarının açılmasıyla birlikte sokağın tamamını kapladı.
İbragimov Mukhammad'ı son olarak 4-5 gün önce kendisi gibi Özbek olan ve komşuların eşi olarak bildikleri bir kadınla tartışırken gördüklerini, o günden sonra görmediklerini belirten vatandaşlar, 1 yılı aşkın bir süredir apartmanda oturan Özbek çiftin apartmanda kimse ile görüşüp konuşmadığını dile getirdiler.
Diğer taraftan İbragimov Mukhammad'ın bekar olduğu, mahalle sakinlerinin eşi olarak bildiği Dilorom Shavrikova'nın eşi olmadığı belirlendi. Olayın asayiş ekipleri, ardından telefonla kendisine ulaşılamayan, nerede çalıştığı ve kaldığı belirlenemeyen Dilorom Shavrikova'yı bulmak için çalışma başlattı. İbragimov Mukhammad'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı ve Adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, apartmanda kalan vatandaşlar, zemin kattan yayılan koku nedeniyle geceyi tanıdıkları ve yakınlarının evinde geçirmek üzere ayrıldılar.
Kötü koku komşuları harekete geçirdi, Özbek vatandaşı şahıs yatağında ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:33 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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