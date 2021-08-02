Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı - Son Dakika

BOLU'da, dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşularının hayatından endişe ettiği Sevim K., (60), kapıyı açmasını isteyenlere cevap vermedi. Sevim K. gelen ekiplere de kapıyı açmayıp, tepki gösterince bir apartman sakini polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Bolu Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde yaşayan ve çok sayıda kedi beslediği öğrenilen Sevim K.'nin evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları kapısını çaldı. Ancak Sevim K., kapıyı açmayıp içeriden herhangi bir ses vermeyince, hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana geldi. Polisin seslenmesi üzerine içeride olduğunu belirten Sevim K., kapıyı açmadı ve ekiplere bağırarak tepki gösterdi. Apartmanı kaplayan kötü kokunun da Sevim K.'nin evde beslediği kedilerden kaynaklandığı iddia edildi.