Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Hacıilbey mahallesi, Tekne Alan Sokakta bulunan Nuhoğlu Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, apartmandan gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun geldiği daireye girdi. Polis ekipleri evde öldürülmüş haldeki bir erkeğin cansız bedeni ile karşılaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğünü ve ölen kişinin kimliğinin ise 54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğunu tespit etti. Duran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor.
Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor
Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Mezarlıkta kazı sırasında kavga: Kazmayı küreği de alıp birbirlerine girdiler
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor
Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı
Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu