Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı

07 Mayıs 2021 Cuma 10:14

Balıkesir'de bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bu durumun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, dairede bir erkeğe ait cansız bedeni bulurken, şahsın 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hacıilbey mahallesi, Tekne Alan Sokakta bulunan Nuhoğlu Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, apartmandan gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun geldiği daireye girdi. Polis ekipleri evde öldürülmüş haldeki bir erkeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğünü ve ölen kişinin kimliğinin ise 54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğunu tespit etti. Duran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor.

Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Kaynak: İHA
Cinayet Büro Amirliği, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika
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