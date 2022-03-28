Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki 3 çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki 3 çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi

28.03.2022 19:01
Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki 3 çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi

Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi'ndeki eve giden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiftin 8-11 yaş aralığındaki 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.

Ekiplerce buradan alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan çocuklar, Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çocukların babasının bekçilik yaptığı, rahatsızlığı bulunan annelerinin ise çalışmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kötü kokuya isyan eden mahalleli insanlık dramını gün yüzüne çıkardı! Çöp dolu evde yaşayan çocuklar koruma altına alındı Kötü kokuya isyan eden mahalleli insanlık dramını gün yüzüne çıkardı! Çöp dolu evde yaşayan çocuklar koruma altına alındı Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki 3 çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:36 Oltasına takılan balığı 2 saat sonra tekne çıkartabildi! Görenler gözlerine inanamadı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:07:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki 3 çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement