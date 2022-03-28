Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evdeki 3 çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi - Son Dakika

Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi'ndeki eve giden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiftin 8-11 yaş aralığındaki 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.

Ekiplerce buradan alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan çocuklar, Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çocukların babasının bekçilik yaptığı, rahatsızlığı bulunan annelerinin ise çalışmadığı öğrenildi.