'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaftan koku şikayeti aldık. Olay yerine gidildiğinde evin içinde ve bahçesinde tonlarca çöple karşılaştık. 14 kamyonla çöpleri vahşi depolama alanına taşıdık. 14 kamyon da 6 ton çöpe denk geliyor. Temizlik işlerindeki arkadaşlar da ayrıca evin içini temizleyip yıkadı" dedi.