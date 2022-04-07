'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika
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'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

07.04.2022 17:23

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaftan koku şikayeti aldık. Olay yerine gidildiğinde evin içinde ve bahçesinde tonlarca çöple karşılaştık. 14 kamyonla çöpleri vahşi depolama alanına taşıdık. 14 kamyon da 6 ton çöpe denk geliyor. Temizlik işlerindeki arkadaşlar da ayrıca evin içini temizleyip yıkadı" dedi.

'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI
'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI
'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika
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