Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler - Son Dakika

Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde komşuların kokudan rahatsız olduğu eve giren belediye ekipleri, her ikisi de şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu güçlükle ikna ederek tedavi için hastaneye götürdü.

Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde komşuların kokudan rahatsız olduğu eve giren belediye ekipleri, her ikisi de şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu güçlükle ikna ederek tedavi için hastaneye götürdü.

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi, Karalar yolu üzerinde oturan her ikisi de şizofreni hastası olan Meliha K. (62) ve oğlu Kadri K. (28) çalışamadıkları için, komşuları yardım amacıyla evlerine gitti. Evden gelen ağır kokudan rahatsız olan komşuları, durumu İnegöl Belediyesi'ne bağlı Umut Eli Derneği'ne ve zabıta ekiplerine bildirdi. Meliha K., eve gelen komşularını ve belediye ekiplerini kovmak istedi. Ekiplerin çabası sonucu ikna edilen Meliha K. ve oğlu, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Evin ise belediye ekipleri tarafından temizleneceği bildirildi.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü
Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
21:48 Alanya'da 11 ayrı suçtan aranan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
21:47 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
21:46 Bakırköy'de metrobüs arızası - Son Dakika
21:44 Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Son Dakika
21:44 ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]