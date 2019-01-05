Kötü Koku Yayan 27 Çuval Madde Bulundu
2 saat önce
Kırklareli'nin Babaeski İlçesinde çevreye kötü koku yayan 200 kilogramlık 27 çuval madde bulundu.
Kırklareli
'nin Babaeski
İlçesinde çevreye kötü koku yayan 200 kilogramlık 27 çuval madde bulundu.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde grimsi renge sahip kötü koku yayan atık döküldüğü tespit edildi. Yapılan ihbarlar sonucunda jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 27 adet 200 kilogramlık çuvallarla atılan maddeler olduğu tespit edilerek, çuvallardan bulunan maddelerden örnek alınarak analiz için TÜBİTAK'a gönderildi. Daha sonra Jandarma
ekipleri tarafından olayın faillerinin yakalanması için Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
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